أسامة العبد: سنخاطب الأوقاف بشأن الإهمال بمسجد أبوالحجاج الأقصري

كتبت- ميرا ابراهيم:

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة بعد أن عاينت مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري على الطبيعة، وجدت أن هناك إهمالا في هذا المسجد الأثري، واللجنة ستخاطب وزير الأوقاف والجهات المعنية لاتخاذ اللازم لتطوير المسجد وفرشه.

وشدد الدكتور أسامة العبد، علي هامش الزيارة، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الدينية المتمثلة في المساجد والكنائس الأثرية، لأنه في حالة دعم السياحة الدينية بشكل أكبر ستكون مصدر دخل مهم الدولة بجانب أنواع السياحة الأخري.

وتتوجه اللجنة إلي محافظة قنا غدا الأحد، لبحث قيام وزارة الأوقاف برفع سعر الوحدات السكنية ببرجي النورس والفردوس، وكذلك زيارة مساجد (عبدالرحيم القناوي - وعلي السيد بالعبابدة - و الحصاوية بقنا) للوقوف على حالتهم على أرض الواقع، وذلك بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع.

ويرأس الوفد البرلماني الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويضم اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة، والدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، والنائبة أمانى عزيز وكيل اللجنة، وهويدا صالح أمين اللجنة.​