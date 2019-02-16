أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

عزل 5 ركاب في مطار القاهرة لعدم حملهم شهادات "الحمي الصفراء"

01:43 م السبت 16 فبراير 2019
عزل 5 ركاب في مطار القاهرة لعدم حملهم شهادات "الحمي الصفراء"

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 5 ركاب من جنسيات مختلفة لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء وذلك فور وصولهم من الخرطوم ولاجوس.

وفوجئ أطباء الحجر الصحي، أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، بعدم حمل راكبين مصريين وآخرين سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوي، وأثناء إنهاء اجراءات الطائرة المصرية القادمة من لاجوس تبين عدم حمل راكبة نيجيرية للشهادة.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب الخمسة بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى. ​

مطار القاهرة الدولي سلطات الحجر الصحي الحمي الصفراء الخرطوم

الخبر التالى:

محافظ الجيزة: تسكين 40 أسرة من عشش السودان بوحدات سكنية كاملة التشطيب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان