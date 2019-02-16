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طارق شوقي: إجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي

01:28 م السبت 16 فبراير 2019
طارق شوقي: إجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصحة جزء أساسي من عملية بناء الإنسان، ولذلك هناك تعاون مع وزارة الصحة لإجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمجلس الوزراء: في ديسمبر الماضي تم أخذ عينة من المدارس وعند رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي النتائج وجه بالقيام بهذه الحملة.

وأهاب وزير التعليم بالمواطنين ألا يلتفتوا إلى ما يتم ترديده من شائعات بشأن الحملة.​

طارق شوقي التربية والتعليم طلاب الابتدائي مسح طبي شامل وزارة الصحة

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