طلب إحاطة حول أزمة المشرفين الاجتماعيين بـ "قنا"

كتب- محمد نصار:

وجه محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا عن حزب حماة الوطن، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بشأن شكوى المشرفين الاجتماعيين في بعض الإدارات التعليمية من إيقاف كادر المعلم والخصم بأثر رجعي من رواتبهم.

وقال الدويك في طلبه، إن هؤلاء المشرفين الاجتماعين في محافظة قنا، أصحاب حقوق مشروعة لكنها مسلوبة وضائعة، وفي انتظار من ينصفهم ويعيد الحق لأصحابه.

وأكد وجود فتوى صدرت من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 385 بتاريخ 6/7/2009 (ملف رقم 18/24/721 ) والتي انتهت إلى أحقية المشرف الاجتماعي في صرف بدل المعلم المشار إليه في القانون رقم 155 لسنة 2007، كما صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2009 بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين المنصوص عليها بقانون التعليم من الإخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين.

وأوضح أن القرار الوزاري تضمن فتوى وزارة التعليم والتعليم العالي مما يؤكد أن الوزارة أقرت بمعاملة الإخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين معاملة المعلمين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 لخصم كادر المعلم من المشرفين الاجتماعيين، لا يتعلق بالمشرف الاجتماعي وإنما تتعلق بإخصائي الوسائل والمكتبات أو التكنولوجيا، ولذلك لا يسري على المشرفين الاجتماعيين.