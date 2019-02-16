رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: مشاركة السيسي حدث تاريخي لإعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وأفريقيا

ميونخ- أ ش أ:

رحب رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج إيشينجر بالرئيس عبدالفتاح السيسي ليس فقط باعتباره رئيسًا لدولة مهمة هى مصر، وإنما أيضا كرئيس للاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر حدث تاريخي لإعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وأفريقيا.

وقال إيشينجر، خلال تقديمه للرئيس السيسي لإلقاء كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، إنه بالنسبة لنا فإن مشاركة الرئيس السيسي إلى جانب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي- حدث تاريخي، ولأول مرة نقدم في المؤتمر العلاقة الموجودة بين أوروبا وأفريقيا والتى تحتاج إلى تغيير لتكون بمثابة شراكة استراتيجية لمواجهة مخاطر الإرهاب والنمو الاقتصادي؛ ما يحتاج إلى التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين. ​