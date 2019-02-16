السيسي أمام مؤتمر ميونخ: مصر تتطلع للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الرامية للاستقرار

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن مصر تتطلع كعادتها دوما للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما.

وأضاف الرئيس السيسي ـ في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن ـ "إنني أتوجه بالشكر للسفير فولفجانج ايشنجر رئيس مؤتمر ميونخ لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى المهم ليس فقط بصفتي رئيسا لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي الأفريقي والعربي وتضطلع بدور رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية إنما أيضا لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019" .

وأوضح أن المؤتمر ينعقد هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة من بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي وتفشي مخاطر الإرهاب والتطرف، وتصاعد معدلات الجريمة المنظمة وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية وانهيار مؤسساتها بصورة باتت تزيد من تعقد الأوضاع وخطورتها على مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "لقد ضاعف من وطأة تلك التحديات ما يشهده النظام الدولي من استقطاب وتصاعد في حدة المواجهات السياسية إلى جانب تحديات الطبيعة كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه وغيرها".

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على تعزيز الجهود الدولية لأن تحديات العصر الراهن تفوق قدرة أي دولة أو تجمع محدود على مواجهتها، لكونها صارت لا تعترف بالحدود الجغرافية وباتت تأثيرها يشمل الجميع.​