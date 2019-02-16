أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

السيسي: لم نتاجر بقضية اللاجئين دوليًا

10:37 ص السبت 16 فبراير 2019
السيسي: لم نتاجر بقضية اللاجئين دوليًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار ومي مدحت: :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نجحت في وقف أي حالات هجرة غير شرعية منذ 2016 عبر أراضيها أو سواحلها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية لمنتدى ميونخ للأمن، اليوم السبت، أن مصر عملت على بحث سبل التغلب على هذه الظاهرة، كما أنها استضافت ملايين من اللاجئين دون أي دعم خارجي مع الحرص على عدم الاتجار بهذه القضية دوليًا.

وتابع السيسي: "سيتم تدشين منتدى أسوان للأمن والتنمية المستدامة نهاية 2019، وهو منصة دولية لتعزيز مفهوم السلام والتنمية، ودفع جهود إعادة البناء والإعمار في مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات".

وأكد الرئيس، أن تحقيق الاستقرار والأمن سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا سيظل هو الأرضية المشتركة التي يتعين علينا التركيز بشأنها خلال السنوات المقبلة.​

السيسي قضية اللاجئين هجرة غير شرعية منتدى ميونخ للأمن منتدى أسوان للأمن

الخبر التالى:

وزير الإسكان يلتقى قيادات قطاع مياه الشرب والصرف لاستعراض موقف الخدمات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان