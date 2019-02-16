السيسي: لم نتاجر بقضية اللاجئين دوليًا

كتب- محمد نصار ومي مدحت: :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر نجحت في وقف أي حالات هجرة غير شرعية منذ 2016 عبر أراضيها أو سواحلها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية لمنتدى ميونخ للأمن، اليوم السبت، أن مصر عملت على بحث سبل التغلب على هذه الظاهرة، كما أنها استضافت ملايين من اللاجئين دون أي دعم خارجي مع الحرص على عدم الاتجار بهذه القضية دوليًا.

وتابع السيسي: "سيتم تدشين منتدى أسوان للأمن والتنمية المستدامة نهاية 2019، وهو منصة دولية لتعزيز مفهوم السلام والتنمية، ودفع جهود إعادة البناء والإعمار في مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات".

وأكد الرئيس، أن تحقيق الاستقرار والأمن سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا سيظل هو الأرضية المشتركة التي يتعين علينا التركيز بشأنها خلال السنوات المقبلة.​