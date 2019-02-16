للمرة الأولى.. نائب وزير الكهرباء ورئيس شركة جنوب يزوران قطاع الهرم

كتب- محمد صلاح:

يزور حاليا المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بزيارة وجولة، قطاع الهرم التجاري.

وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم رئيس الشركة الجديد للقطاع.

وتفقد "عسران والسيسي" إدارات الشركة المختلفة والمخازن، وما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع وكودية خلال الفترة الماضية.​