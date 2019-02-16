حدث ليلًا| سطو مسلح في الجيزة وأمطار بالدلتا وقصف سوريا واحتجاجات تونس

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

روى شهود عيان تفاصيل جديدة عن حادث السطو المسلح الذي استهدف محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام مساء الجمعة، وشهدت تونس احتجاجات ليلة؛ إثر وفاة شاب في أعمال عنف.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث في التقرير التالي.

"سرقوا الدهب وعبوه في شوال".. شهود يروون لحظات الرعب في السطو على محل "مجوهرات الهرم"

روى شهود عيان تفاصيل جديدة عن حادث السطو المسلح الذي استهدف محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام مساء الجمعة.

وقال شاهد عيان -أحدهم حارس عقار مجاور لمحل الحادث- إنهم نحو السابعة مساء سمعوا أصوات طلقات نارية بشارع الجيش، وهرعوا لاكتشاف مصدره، وشاهدوا 4 ملثمين مدججين بأسلحة نارية داخل محل "الطويل" للمجوهرات.

بالفيديو.. لحظة السطو المسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد هوية مرتكبي حادث السطو على محل مجوهرات بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام، مساء الجمعة.

بالصور.. تعليم الوادي الجديد تنفذ مبادرة "التعلم الإلكتروني"

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، مبادرة بعنوان "التعلم الإلكتروني" بالتعاون والتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

بالصور.. استمرار سقوط الأمطار على كفرالشيخ

استمر سقوط الأمطار على مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مصحوبة بموجة صقيع ورياح شديدة، دون وجود اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

"القوى العاملة" بأسوان تنفي نشوب حريق بمشروع الطاقة الشمسية

قال محمد عبدالوهاب، مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن اندلاع حريق في إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، غير صحيح.

العالم في صور: قصف مدفعي على خان شيخون السورية.. واقتراع مفاجئ في إسبانيا

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من قصف مدفعي على بلدة خان شيخون السورية، أودى بحياة 8 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وإعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، الدعوة لانتخابات عامة مبكرة في البلاد يوم 28 أبريل المقبل.

احتجاجات في نابل التونسية إثر وفاة شاب بأعمال عنف

تشهد منطقة براكة الساحل التابعة لولاية نابل التونسية احتجاجات ليلية مساء الجمعة اثر وفاة شاب خلال أعمال عنف.

وقال شهود عيان في الجهة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن شبابا خرجوا للاحتجاج واشتبكوا مع قوات الامن اثر انتشار نبأ وفاة شاب في أعمال عنف.

تحقيقات في فرنسا مع سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بدأت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقات مع سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ألقي القبض عليه مؤخرا في منطقة باريس الكبرى.

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