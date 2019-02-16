أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

اليوم.. الحكومة تُطلق حملة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم بالمدارس

06:03 ص السبت 16 فبراير 2019
اليوم.. الحكومة تُطلق حملة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم بالمدارس

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تطلق وزارتا التربية والتعليم، والصحة والسكان، اليوم السبت، حملة الكشف المبكر على طلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقدم، في مؤتمر صحفي في مقر المجلس الوزراء.

وبحسب بيان صحفي، أمس الجمعة، يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن انطلاق الحملة على ثلاث مراحل على طلاب المدارس الابتدائية.

وتأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم ‏والتعليم، الفني والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع ‏المصري.

وانتهت وزارة التعليم، من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل، بحيث تبدأ الحملة من شهر فبراير الجاري وحتي شهر أبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس ‏الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني ينفذ على ثلاث مراحل على النحو التالي:‏

وتشمل المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط ‏‏–أسيوط- مطروح –‏بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية - ‏الجيزة).

المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر ‏الأحمر – أسوان – الأقصر) .

المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: ‏‏(الدقهلية- ‏الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).

طارق شوقي وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم أمراض السمنة مجلس الوزراء

الخبر التالى:

صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان