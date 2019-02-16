للمصريين في الخارج.. 12 خطوة لمعادلة "شهادتك الجامعية"

كتب – أسامة عبدالكريم:

أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في عددها الثاني من مجلة "مصر معاك"، المعنية بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج.

ونشرت الوزارة ، 12 خطوة لمعادلة "شهادتك الجامعية" في الخارج، كالتالي:

- الدخول على البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات.

- الاطلاع على الإرشادات.

- الاطلاع على المستندات المطلوبة وتشمل (شهادة البكالوريوس أو الليسانس – بيان المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس – شهادة الامتياز أو ممارسة المهنة للحاصلين على بكالوريوس الطب البشري أو طب الاسنان أو العلاج الطبيعي أو التمريض).

- عمل مسح إلكتروني للمستندات المطلوبة.

- ملء البيانات.

- تحميل المستندات.

- تسديد المبلغ المطلوب.

- إرسال المستندات بالبريد إلى المجلس الأعلى للجامعات.

- دراسة طلب المعادلة.

- مطابقة المستندات التي تم تحميلها بالمستندات المرسلة بالبريد.

- إصدار الشهادة.

- إرسال الشهادة إلى الطالب بالبريد.

فيما يتعلق للطلبة غير المصريين، في حالة تقديم أوراق المعادلة عن طريق الطالب نفسه يجب إحضار خطاب من سفارة الطالب بالقاهرة لطلب المعادلة .

وفي حالة تقديم الأوراق عن طريق شخص آخر يجب أن يذكر في خطاب السفارة اسم الشخص الذي ينهي إجراءات معادلة الطالب.

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