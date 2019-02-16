للمصريين في الخارج.. 12 خطوة لمعادلة "شهادتك الجامعية"
كتب – أسامة عبدالكريم:
أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في عددها الثاني من مجلة "مصر معاك"، المعنية بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج.
ونشرت الوزارة ، 12 خطوة لمعادلة "شهادتك الجامعية" في الخارج، كالتالي:
- الدخول على البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات.
- الاطلاع على الإرشادات.
- الاطلاع على المستندات المطلوبة وتشمل (شهادة البكالوريوس أو الليسانس – بيان المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس – شهادة الامتياز أو ممارسة المهنة للحاصلين على بكالوريوس الطب البشري أو طب الاسنان أو العلاج الطبيعي أو التمريض).
- عمل مسح إلكتروني للمستندات المطلوبة.
- ملء البيانات.
- تحميل المستندات.
- تسديد المبلغ المطلوب.
- إرسال المستندات بالبريد إلى المجلس الأعلى للجامعات.
- دراسة طلب المعادلة.
- مطابقة المستندات التي تم تحميلها بالمستندات المرسلة بالبريد.
- إصدار الشهادة.
- إرسال الشهادة إلى الطالب بالبريد.
فيما يتعلق للطلبة غير المصريين، في حالة تقديم أوراق المعادلة عن طريق الطالب نفسه يجب إحضار خطاب من سفارة الطالب بالقاهرة لطلب المعادلة .
وفي حالة تقديم الأوراق عن طريق شخص آخر يجب أن يذكر في خطاب السفارة اسم الشخص الذي ينهي إجراءات معادلة الطالب.
-
255
-
204
-
114
-
111
-
110
-
96
-
83
-
75
-
47
-
41