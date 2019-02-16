اليوم.. البابا تواضروس يلقي محاضرة في الجامعة البريطانية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية يزور الجامعة، اليوم السبت.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن البابا تواضروس سيلقي محاضرة عن المحبة والتسامح وأثرهما في بناء الأمم والمجتمعات، وذلك بمقر الجامعة بالشروق.

ويشارك بالاحتفالية عدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، والعلماء والمفكرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، ورئيس الجامعة، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب.​