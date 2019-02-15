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أسماء يوسف تحصد جائزة أفضل مقدمة برامج راديو في استطلاع حزب الوفد

10:40 م الجمعة 15 فبراير 2019
أسماء يوسف تحصد جائزة أفضل مقدمة برامج راديو في استطلاع حزب الوفد

الإعلامية أسماء يوسف

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصدت الإعلامية أسماء يوسف، لقب أفضل مقدمة برامج راديو لعام 2018 في استطلاع رأي لحزب الوفد شارك فيه 300 ألف مواطن، وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وسلّم المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، الدرع ضمن الاحتفالية التي أقيمت اليوم في مقر الحزب بمناسبة مئوية ثورة 1919.

وتقدم أسماء يوسف، حاليًا برنامج "اقنعني وأقنعك" على الراديو 9090، ويذاع كل يوم خميس من 12 -2 ظهرًا. وسبق لأسماء وأن عملت لسنوات في التليفزيون المصري، كما قامت بتقديم عدد من البرامج على القنوات الخاصة مثل "صباح دريم"، و"صباح الغد" على قناة الغد العربي.

كما قدمت برنامج "عسل أبيض" على قناة ten، و"صباح أون" على قناة ontv، كما قامت بتقديم برنامج "حلاوة الدنيا" على الراديو 9090 طوال عام 2018.

أسماء يوسف حزب الوفد استطلاع رأي بهاء أبو شقة

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