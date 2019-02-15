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"إذلال للنفس".. الإفتاء: الهجرة غير الشرعية عمل غير جائز شرعًا

08:41 م الجمعة 15 فبراير 2019
"إذلال للنفس".. الإفتاء: الهجرة غير الشرعية عمل غير جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها الجمعة، أن "الهجرة غير الشرعية يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ولما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه".

وأضافت البيان، أن "الهجرة غير الشرعية تعتبر خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وتزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها".

دار الإفتاء المصرية الهجرة غير الشرعية المعاهدات الدولية الشريعة الإسلامية

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