مظهر شاهين وتامر أمين ومنى عراقي.. أبرز المكرمين في استفتاء "الوفد"

كتبت ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

نظمت بوابة الوفد الإلكترونية واللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، استطلاعًا شارك فيه آلالاف المواطنين، وأعضاء الحزب بمختلف المحافظات، وذلك عن أفضل إعلامي خلال عام 2018، وكذلك المواقع الإخبارية والفنية الأفضل خلال العام.

وكرم كل من: بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، وياسر الهضيبي، القيادي بالحزب، الفائزين.

وأسفرت نتائج الاستطلاع عن الآتي:

عمرو الليثي- أفضل إعلامي مصري.

بسمة وهبة- أفضل إعلامية.

إيمان الحصري- أفضل مقدمة برامج توك شو.

تامر أمين- أفضل مقدم برامج توك شو.

قناة النهار- أفضل قناة فضائية.

أسامة منير- أفضل مقدم برنامج إذاعي.

محمد نشأت- أفضل مذيع راديو.

مها بهنسي- أفضل مقدمة برنامج صباحي إذاعي.

رامي رضوان- أفضل مقدم برنامج صباحي تليفزيوني.

منى العراقي- أفضل مقدمة برنامج إنساني.

هناء السمري ـ أفضل مقدمة نشرات إخبارية.

سها إبراهيم ـ أفضل مقدمة برامج في التليفزيون المصري.

نرمين شريف - أفضل مقدم برنامج نسائي اجتماعي.

الدكتور أيمن رشوان - أفضل برنامج طبي.

أحمد سالم ـ أفضل مذيع قنوات فضائية.

شيرين سليمان- أفضل مذيعة برنامج فني.

مها بهنسي ـ أفضل مذيعه راديو.

أسماء يوسف ـ أفضل مقدم برامج راديو.

مها متبولي ـ أفضل ناقدة فنية.

مظهر شاهين والقس إثنايوس رزق ـ أفضل مقدمي برامج دينية فى 2018.

موقع وشوشة ـ أفضل موقع فني

صدى البلد ـ أفضل موقع إخباري.

صبري غنيم وحمدى رزق ـ أفضل كاتب مقال.

محمود مسلم ـ أفضل رئيس تحرير لجريدة مصرية.

سامي عبدالراضي ـ أفضل رئيس تحرير برنامج تلفزيوني.​