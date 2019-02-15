"الوفد": 300 ألف مواطن شاركوا في استفتاء أفضل الإعلاميين

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت شيرين ربيع، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الوفد، إن بوابة الرفد الإلكترونية أعدت استطلاعًا للرأي لأفضل إعلاميين وإذاعيين شارك فيها آلاف المواطنين وأعضاء الحزب.

وأشاد وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، بمسيرة رئيس الحزب بهاء أبوشقة، منذ توليه المنصب، معلنًا أن الاستفتاء الذي يكرم الفائزين به الْيَوْمَ من الإعلاميين شارك فيه 300 ألف مواطن، وذلك خلال 5 أيام.

وبدأت منذ قليل، احتفالية حزب الوفد لتكريم عدد من الإعلاميين من مذيعين وصحفيين، بحضور الإعلامي تامر أمين، ومنى عراقي، ومظهر شاهين، أسامة منير، محمود مسلم، وآخرين.