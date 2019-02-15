أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

"الوفد": 300 ألف مواطن شاركوا في استفتاء أفضل الإعلاميين

07:20 م الجمعة 15 فبراير 2019
"الوفد": 300 ألف مواطن شاركوا في استفتاء أفضل الإعلاميين

حزب الوفد

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت شيرين ربيع، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الوفد، إن بوابة الرفد الإلكترونية أعدت استطلاعًا للرأي لأفضل إعلاميين وإذاعيين شارك فيها آلاف المواطنين وأعضاء الحزب.

وأشاد وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، بمسيرة رئيس الحزب بهاء أبوشقة، منذ توليه المنصب، معلنًا أن الاستفتاء الذي يكرم الفائزين به الْيَوْمَ من الإعلاميين شارك فيه 300 ألف مواطن، وذلك خلال 5 أيام.

وبدأت منذ قليل، احتفالية حزب الوفد لتكريم عدد من الإعلاميين من مذيعين وصحفيين، بحضور الإعلامي تامر أمين، ومنى عراقي، ومظهر شاهين، أسامة منير، محمود مسلم، وآخرين.

حزب الوفد شيرين ربيع استطلاع رأي وجدي زين الدين بهاء أبوشقة

الخبر التالى:

تحذيرات من تناول طلاب الابتدائي 10 أدوية بعد تطعيم الديدان المعوية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان