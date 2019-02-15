وزيرة الثقافة تنعي رائد التصوير محسن نصر: خلق عوالم بصرية ساحرة

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، رائد فن التصوير السينمائي محسن نصر الذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقالت عبد الدايم - في بيان اليوم - "إننا فقدنا أحد أهم المبدعين السينمائيين في مصر والوطن العربي، والذي ملك خلال مسيرته الممتدة قدرات كاميرا الشاشة الفضية ونجح في خلق عوالم بصرية ساحرة كانت سببًا في تفوق الكثير من الأعمال الدرامية الخالدة".

يذكر أن محسن نصر مدير تصوير سينمائي ولد عام 1935، وينتمي إلى عائلة فنية فهو الشقيق الأصغر للمصور الكبير عبد الحليم نصر ومدير التصوير محمود نصر، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963 بدرجة امتياز ثم عمل معيدًا به لمدة عامين، وكان أول أعماله كمدير تصوير فيلم (أختي) عام 1971 من إخراج هنري بركات، وخلال مشواره الطويل قدم أكثر من مائة وثلاثين فيلمًا كما حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والأوسمة.