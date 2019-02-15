أمين "مستقبل وطن": السيسي أول رئيس مصري يشارك بمؤتمر ميونخ للأمن

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019 أمر مهم لعرض التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يترك أي مؤتمر عالمي إلا ويطالب بالاستثمار في مصر.

وأضاف هلال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي لديه قبول دولي وعالمي كما أن العلاقة بين مصر وألمانيا شهدت طفرة كبيرة في الاستثمارات والعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، متابعًا: "هو بحق رئيس مهموم بوطنه وأبناء بلده."

وأضاف أن الرئيس السيسي يركز دائما في زياراته الخارجية على الجانب الاقتصادي وجلب فرص الاستثمار لمصر لذلك يتقابل مع كل الشركات الكبرى في ألمانيا من أجل ضخ استثمارات جديدة في مصر.