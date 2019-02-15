وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بالعاصمة الإدارية

كتب - أسامة عبدالكريم:

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ماراثون الدراجات الذى نظمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عضو الغرفة التجارية الصينية ورئيس شعبة الدراجات بالصين ومجموعة من الشباب والفتيات وعدد من قيادات الوزارة، وحيث انطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 11 كيلو متر من أمام كاتدرائية ميلاد المسيح وصولا إلى مسجد الفتاح العليم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بنشر الرياضة بين الشباب والمواطنين وجعلها أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها من خلال مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، تأكيدا على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية على الصعيد الصحى والبدنى.

ولفت وزير الرياضة إلى التنسيق مع الاتحادات الرياضية والمجموعات المهتمة بنشر رياضة الركض والدراجات في تنفيذ الماراثونات الرياضية بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب بصفة دورية، مشيدا بحجم المشاركة الكبير في ماراثون الدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح صبحي أن محور التنمية الرياضية يعد أحد المحاور الرئيسية التى تستهدفها الوزارة في تطوير قطاع الرياضة لتشمل جميع فئات المجتمع، إلى جانب تنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

وقام الوزير بتوزيع الجوائز على المشاركين في ختام الماراثون.