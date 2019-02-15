الأحد.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

كتب - محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بعد غد الأحد، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والذي يقام في الفترة من 17 حتى 22 فبراير الجاري.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الجمعة، أنه سيشارك في المهرجان 24 فرقة من 17 دولة تمثل 3 قارات منها 11 دولة أفريقية هي(مصر، نيجيريا، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، الكونغو الديمقراطية التي تحل ضيف شرف لهذه الدورة، موريشيوس، غانا، كينيا، توجو)، إلى جانب 6 دول أخرى من قارتي آسيا وأوروبا هي: (الصين، إندونيسيا، الأردن، فلسطين، بولندا، اليونان)، ويشتمل على 26 فعالية بالإضافة إلى كرنفال الثقافة وقت تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح الجمعة 22 فبراير صباحاً.

وأكدت عبد الدايم - وفق البيان - أن الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون تأتي في بداية احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإعلان محافظة أسوان عاصمة لشباب القارة، وهو ما يعد مردوداً لاستعادة الدولة مكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن الفعاليات تبرز العديد من عناصر ومفردات الحضارة المصرية العريقة التي توهجت على مر العصور وباتت أرضها ملتقى الإبداع الذي يعد وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل بين الشعوب وإعلاء القيم النبيلة والمعاني الإنسانية السامية.

وتستهل فعاليات لمهرجان صباح بعد غد الأحد بمسيرة للمراكب النيلية تحمل فنانين ووفود الدول المشاركة الذين يقدمون في السادسة مساء تابلوهات استعراضية بمنطقة السوق السياحي، ثم ينتقل الجميع إلى مسرح فوزي فوزي لتبدأ مراسم الافتتاح، وتتضمن كلمات لكل من وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تليها لوحات تعبر عن الموروث الفني والثقافي للضيوف.

يشار أن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بات ملتقى فنيا يجمع شعوب وثقافات العالم على أرض مصر باعتبارها مهد الحضارات وصانعة للتاريخ، ويحتضن فعاليات دورته السابعة عدد من الأماكن السياحية والأثرية إلى جانب المواقع الثقافية وهي:(حديقة النباتات، السد العالي، متحف النوبة، معبد فيلة، متحف النيل إلى جانب قصور الثقافة بأسوان) وتشمل عروضاً متنوعة لفرق الدول الضيوف وفرق الفنون الشعبية المصرية.