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ضبط راكب حاول تهريب مخدرات قبل سفره للكويت

01:12 م الجمعة 15 فبراير 2019
ضبط راكب حاول تهريب مخدرات قبل سفره للكويت

مطار القاهرة الدولي

القاهرة - أ ش أ:
تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط راكب مسافر على طائرة النيل للطيران المتجهة للكويت حاول السفر بقطعة حشيش ولفافة هيروين أخفاهما تحت طيات ملابسه .
وقد اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام في الراكب وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على قطعة من مخدر الحشيش وزن 43 جراما ولفافة ورقية تحوي كمية من مسحوق الهيروين .
أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب .

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مطار القاهرة الكويت طائرة النيل تهريب مخدرات

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