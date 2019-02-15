ضبط راكب حاول تهريب مخدرات قبل سفره للكويت

القاهرة - أ ش أ:

تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط راكب مسافر على طائرة النيل للطيران المتجهة للكويت حاول السفر بقطعة حشيش ولفافة هيروين أخفاهما تحت طيات ملابسه .

وقد اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام في الراكب وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على قطعة من مخدر الحشيش وزن 43 جراما ولفافة ورقية تحوي كمية من مسحوق الهيروين .

أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب .

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