ضبط راكب حاول تهريب مخدرات قبل سفره للكويت
القاهرة - أ ش أ:
تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط راكب مسافر على طائرة النيل للطيران المتجهة للكويت حاول السفر بقطعة حشيش ولفافة هيروين أخفاهما تحت طيات ملابسه .
وقد اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام في الراكب وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على قطعة من مخدر الحشيش وزن 43 جراما ولفافة ورقية تحوي كمية من مسحوق الهيروين .
أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب .
هذا المحتوى من
-
248
-
194
-
139
-
133
-
85
-
75
-
75
-
62
-
61
-
59