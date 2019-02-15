"الجيزة" تُطلق 4 حملات صحية الشهر الجاري

كتب- إسلام ضيف:

تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالي، بجميع المدراس على مستوى المحافظة لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف جميع الفئات العمرية لطلبة المدراس.

وقال المحافظ إن مديرية الصحة ستنظم حملة قومية لطلبة المدارس الابتدائية تستهدف 584 ألف طالب بـ566 مدرسة لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة خلال الفترة من 16/2 حتى 28/2، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والتأمين الصحي.

وأضاف أنه سيتم أيضاً تنظيم حملة تجريع لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية لجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في الفترة من 12/2 حتى21/2؛ لمكافحة الأمراض السارية من الديدان المعوية .

وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أنه ستنطلق حملة تطعيمية ضد مرض الفالاريا بقريتي إتريس وكفر أبو الحديد بمركز ومدينة منشأة القناطر، في الفترة من 17/2 حتى 28/2 لكل طلاب المدارس من سن 6 سنوات فما فوق.

جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة في الفترة من 24/2 حتى 27/2.