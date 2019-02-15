بالشروط والمساحات.. طرح 2184 وحدة سكنية بمشروع "جنة"

وزير الإسكان يكشف عن نبوءة "مدبولي" له قبل توليه الوزارة

كتب_ محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 2184 وحدة سكنية بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، بمدينتى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهراً.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدت المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (اضغط هنا)، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأضاف في بيان اليوم، أن مقدم الحجز 100 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).