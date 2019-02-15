برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وحسب بيان الهيئة، يستمر نشاط الرياح على جميع الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 ال 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 09 15

الإسكندرية 10 15

بلطيم 12 16

مطروح 08 16

السلوم 04 16

سيوة 06 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 16

الإسماعيلية 10 17

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 15 18

نخل 05 15

نويبع 15 17

طابا 12 16

كاترين 01 08

الطور 11 18

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 15

بني سويف 08 15

المنيا 07 15

أسيوط 07 16

سوهاج 09 16

قنا 09 17

الأقصر 10 18

أسوان 11 18

أبوسمبل 11 18

الوادي الجديد 09 19

شلاتين 17 23

أبو رماد 18 21

رأس حدربة 18 21

حلايب 17 22