اليوم.. افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

(مصراوي):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تقام الدورة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحه والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نبيله مكرم وزيرة الهجرة.

ومن المقرر أن يقدم الحفل كل من الفنان هاني رمزى والمذيعة جاسمين طه، والطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخرجه الدكتورة أماني سعد، ويضم عروضًا فنية لبعض الفرق المشاركة، فضلاً عن عرض فقرات السيرك القومي، كما تشارك النجمة يسرا بالغناء مع ذوي القدرات الخاصة.