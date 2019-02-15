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    اليوم.. السيسي يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

    04:01 ص الجمعة 15 فبراير 2019
    اليوم.. السيسي يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي تنطلق أعماله في مدينة ميونخ الألمانية، ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

    ووصل السيسي، أمس، مطار ميونيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

    وكان في استقبال السيسي لدى وصوله، هوبرت أيفنجر نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا، والسفير المصري وأعضاء السفارة فى برلين.​​

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