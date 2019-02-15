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    بالعباءة.. بسمة وهبة تطمئن جمهورها على صحتها

    01:55 ص الجمعة 15 فبراير 2019
    بالعباءة.. بسمة وهبة تطمئن جمهورها على صحتها

    بسمة وهبة

    كتب - بهاء حجازي:

    نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور لها بعباءة، تطمئن بها جمهورها على صحتها.

    وظهرت بسمة وهبة في الصور بشكل أفضل بعد إجرائها عملية جراحية في الولايات المتحدة، ولكنها بدت نحيفة بعض الشيء.

    ولم تعلق بسمة على الصور، وانهالت عليها الدعوات من جمهورها ومحبيها متمنين لها السلامة والعودة سريعا للشاشة.

    يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت مؤخرا خضوعها لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    بسمة وهبة إنستجرام الحالة الصحية

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