رئيس "دعم مصر" يلتقي مقرر الجالية المصرية في فرنسا

كتب- أحمد علي:

أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي، بدور المصريين بالخارج في دعم الوطن وتحقيق التنمية والدفاع عن قضاياه باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقرر اتحاد الجالية المصرية بفرنسا ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي جبريل محفوظ.

وقال محفوظ، -بحسب بيان لائتلاف دعم مصر-، إن الجاليات المصرية بالخارج تؤيد وتدعم التعديلات الدستورية التي تحقق العدالة والأمن والاستقرار للوطن.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج سيحترمون ويدعمون ما يتم إقراره من قوانين تحقق العدالة والأمن والاستقرار.

ولفت البيان إلى أن محفوظ قدم للقصبي مذكرة ببعض مطالب المصريين بالخارج منها أن تكون مقار الجاليات المصرية بالخارج بمثابة دوائر انتخابية لها من يمثلها في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقترح).

وأكد البيان أن المذكرة تضمنت أن المرشح ينتخب مباشرة من الجالية التي ينتمي إليها وتتوافر شروط في المرشح بأن يكون متمتع بالجنسية المصرية ولديه خبرة كافية في العمل العام ومؤهل علمي مناسب وبالإضافة إلى صحيفة حالته الجنائية في مصر يقدم صحيفة حالته الجنائية من الدولة المقيم بها ومعتمدة من البعثة الدبلوماسية المصرية بالخارج.

ووعد رئيس الائتلاف، برفع المذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لبحثها ودراستها.