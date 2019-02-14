الرقابة الإدارية تحتفل بتدريب 41 قيادة تنفيذية على مكافحة الفساد

القاهرة- (أ ش أ):

شهدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة تدريب 41 من القيادات التنفيذية بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد، وأثر ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وحضر الاحتفالية - التي أقيمت تحت رعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة - كل من وزراء النقل والمالية والهجرة والآثار وعدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية، وذلك بمناسبة تخريج الدورة الخامسة من برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة.

وناقشت هذه الدورة التحديات التي تواجه الدولة وسياستها النقدية، كما تم التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الهيئة في دعم الاستثمار وترشيح القيادات، وتم عقد عدة ورش عمل لتبادل الخبرات بين المتدربين وبعضهم البعض.

وقدم رئيس الهيئة - خلال كلمته التي ألقاها في هذه الاحتفالية - التهنئة للمتدربين ووجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، لما له من عظيم الأثر على ثقل المهارات القيادية للحاصلين على البرنامج؛ بما يعود بالنفع على مستوى أداء الوظائف العامة.