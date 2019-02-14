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    وزير التعليم: طلاب أولى ثانوي "منازل" لن يحصلوا على التابلت

    08:11 م الخميس 14 فبراير 2019
    وزير التعليم: طلاب أولى ثانوي "منازل" لن يحصلوا على التابلت

    الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تطالب طلاب الصف الأول الثانوي بنظام المنازل، بشراء جهاز "التابلت".

    جاء هذا ردًا على تساؤل البعض من خلال مجموعة "ادعم طارق شوقي" عبر تطبيق " واتسآب، بشأن تكليف الوزارة الطلاب بشراء جهاز "تابلت"، في حين أن بعضهم غير قادرين على دفع تكلفته.

    وقال الوزير: "لا صحة لهذا إطلاقًا، طلاب المنازل لن يحصلوا على الجهاز، ولكن بإمكانهم الوصول للمحتوى الدراسي الرقمي علي الإنترنت من أي مكان، ونحن مسؤولون عن انعقاد امتحاناتهم، ولا نطلب منهم شراء التابلت".

    وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن الطلاب النظاميين وطلاب الدمج والخدمات المقيدين بالصف الأول الثانوي، هم فقط من يحصلون على جهاز "التابلت" في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل، بينما لا يحصل طلاب المنازل على الجهاز، وستخطر الوزارة المديريات التعليمية بآلية امتحان الطلاب في أقرب وقت.

    توزيع التابلت طلاب المنازل الثانوية العامة تابلت الثانوية طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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