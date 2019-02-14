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    اللجان النقابية بـ"الإذاعة والتلفزيون" تؤيد التعديلات الدستورية

    05:58 م الخميس 14 فبراير 2019
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    كتب- محمود مصطفى:

    أعلن عدد من العاملين باللجان النقابية بشركات الإذاعة والتليفزيون، تأييدها للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب.

    وأعلنت اللجان النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والهندسة الإذاعية والعاملين بالإذاعة والعاملين بالتلفزيون" تأييدها للتعديلات الدستورية.

    كان مجلس النواب، وافق بأغلبية في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    اللجان النقابية الإذاعة والتلفزيون التعديلات الدستورية مجلس النواب

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