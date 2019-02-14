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    بـ"اللون البيج".. بدء طلاء واجهات المباني بحي العمرانية -صورة

    05:52 م الخميس 14 فبراير 2019
    بـ"اللون البيج".. بدء طلاء واجهات المباني بحي العمرانية -صورة

    طلاء واجهات المباني بحي العمرانية

    كتب- إسلام ضيف:

    بدأ حي العمرانية في الجيزة، طلاء عدد من واجهات المباني الواقعة بنطاق الطريق الدائري، بنطاق الحي، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال طلاء 50 عقارًا بالمرحلة الأولى التي حددتها المحافظة للأحياء والمراكز والمدن.

    وقالت المحافظة في بيان، مساء الخميس، إن طلاء المباني يأتي في متابعة سريعة من الحي لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

    وقال اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، إن أعمال الطلاء تمت خلال الساعات الأولى من اليوم، ومستمرة لسرعة تنفيذ توجيهات المحافظ الخاصة بطلاء المباني، لافتا أنه سيتم التعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية لتحقيق التعاون الكامل وإنجاز الأعمال.

    يذكر أن محافظ الجيزة أعلن عن مكافأه للحي والمدينة والمركز الذي سينتهى من أعمال طلاء المباني تشجيعاً لهم على إنجاز الأعمال، أمس الأربعاء.

    حي العمرانية طلاء المباني واجهات المباني

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