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    أعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية يؤيدون التعديلات الدستورية

    05:47 م الخميس 14 فبراير 2019
    أعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية يؤيدون التعديلات الدستورية

    أخبار اليوم

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت عدد من اللجان النقابية للعاملين بالمؤسسات الصحفية والمطابع، تأييدها لمقترح التعديلات الدستورية الذي يناقشها مجلس النواب ووافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ اليوم الخميس.

    وأكدت لجان العاملين بـ"دار أخبار اليوم وجريدتي الأسبوع والوفد ودار التحرير للطبع والنشر ومؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر" تأييدها للتعديلات الدستورية.

    وأعلنت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تأييدها للتعديلات الدستورية.

    وأعلن مجلس النواب في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، موافقته بأغلبية على التعديلات الدستورية.

    تأييد التعديلات الدستورية (2)تأييد التعديلات الدستورية (3)تأييد التعديلات الدستورية (4)تأييد التعديلات الدستورية (1)تأييد التعديلات الدستورية (5)

    المؤسسات الصحفية المطابع التعديلات الدستورية

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