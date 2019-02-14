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    بـ120 معدة.. القابضة للمياه تعلن الاستعداد لموجة الأمطار

    05:03 م الخميس 14 فبراير 2019
    بـ120 معدة.. القابضة للمياه تعلن الاستعداد لموجة الأمطار

    الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الخميس، توزيع أكثر من ١٢٠ معدة مياه تمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الإنفاق تحسبا لسقوط أمطار اليوم وغدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

    وأضافت الشركة - في بيان - أن المعدات تابعة لشركات القاهرة للصرف، والقاهرة لمياه الشرب، والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

    جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.

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