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    "الري": إزالة 115 حالة تعد على نهر النيل في 8 محافظات اليوم

    05:01 م الخميس 14 فبراير 2019
    "الري": إزالة 115 حالة تعد على نهر النيل في 8 محافظات اليوم

    إزالة التعديات - أرشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الأقصر)، أسفرت عن إزالة 115 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 44683 حالة تعد.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

    إزالة التعديات نهر النيل حملة إزالة وزارة الري

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