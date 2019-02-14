"تحيا مصر": إجراء عمليات جراحية ضمن "نور حياة" بمستشفى السويس العسكري

القاهرة- مصراوي:

بدأ صندوق تحيا مصر صباح الخميس، إجراء أولى العمليات الجراحية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الابصار وذلك بمستشفى السويس العسكري.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تضمن اليوم الأول لمرحلة العمليات الجراحية بالمبادرة إجراء ١٧ عملية مياه بيضاء للحالات المكتشف إصابتها من خلال الكشف الطبي الذي أجراه الصندوق بالمحافظة ضمن المرحلة الاولي من تنفيذ المبادرة الرئاسية بالإضافة إلي إجراء الكشف علي ١٢٣ مواطن تم تحويلهم للمستشفى العسكري من قافلة المسح الطبي الاسبوع الماضي لتحديد مدى احتياج حالتهم للتدخل الجراحي

وتم اتخاذ الإجراءات لسرعة إجراء العمليات الجراحية للمواطنين المكتشف إصابتهم وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية.

وسخرت القوات المسلحة إمكانيات المستشفيات التابعة لها لدعم المبادرة وتقديم خدمة طبية مميزة لجميع الحالات المستهدفة من مبادرة نور حياة، ومن المنتظر إجراء ما يقرب من 20 ألف عملية جراحية مجانا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة والتي تستهدف الكشف علي 147 ألف مواطن في 8 محافظات.

ورصد الصندوق مليار جنيه لمبادرة نور حياة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع.

في ذات السياق استأنفت قوافل الكشف الطبي علي مواطني محافظة السويس أعمالها الاسبوع الثاني علي التوالي من خلال الفرق الطبية من مستشفي السويس الجامعي ومؤسسة الأورمان الخيرية التي توفر وسائل نقل المواطنين لمقر القوافل الطبية تمهيدا لإجراء الكشف علي المواطنين والتي تتم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع

كما تم توفير كافة التجهيزات الطبية الحديثة لدعم مبادرة نور حياة بما يضمن سرعة إجراء الكشف الطبي وجودة البيانات الصادرة حول نسب الإصابة بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية وكذلك إعداد المصابين .

ويولي صندوق تحيا مصر اهتماما بالغا لمحور الرعاية الصحية والذي ينفذ الصندوق من خلاله عدة مشروعات تضمن توفير خدمة صحية كريمة فضلا عن التدخل السريع لمواجهة بعض الأمراض المنتشرة بالمجتمع وكان في مقدمتها فيروس سي حيث قام الصندوق بالقضاء علي قوائم انتظار مرضى الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتوفير العلاج المجاني لنحو 337 ألف مريض حتى الآن فضلا عن تأسيس اكبر مركز اقليمي بمحافظة الاقصر لعلاج مرضى فيروس بالمجان خدمة لمحافظات جنوب الصعيد.