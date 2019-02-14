ابتعدوا عن الأشجار واستخدموا الكمامات.. 10 نصائح من الأرصاد خلال العاصفة

كتب- يوسف عفيفي:

نصح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين خلال الساعات المقبلة وحتى السبت المقبل، بتجنب الأماكن المباشرة للرياح والأتربة، مع ارتداء كمامات إن أمكن، ومتابعة النشرات الجوية، وارتداء الملابس الثقيلة؛ بسبب التقلبات الجوية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ونصح شاهين في تصريح لمصراوي، السائقين بعدم ركن السيارات تحت لوحات الإعلانات والأشجار خلال نشاط الرياح في المناطق المكشوفة بشكل كبير، وتوخي الحذر عند القيادة قدر الإمكان، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وعدم تجاوز السرعات المقررة.

كما نصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصيادين بتجنب الأنشطة البحرية وعمليات الصيد خلال الساعات المقبلة خصوصا على البحر المتوسط؛ لأن الموج سيرتفع فيه من 3 إلى 4 أمتار.

فيما نصح شاهين أصحاب الأمراض "الصدرية والتنفسية" باتداء كمامات وتجنب الأماكن المباشرة للأتربة والرياح، بجانب تجنب الأملاح البحرية، مع الالتزام بالجرعات الدوائية اللازمة والبقاء في المنزل إن أمكن واستخدام مناديل مبللة ووضعها على الأنف والفم لتقليل كمية التراب الداخلة للجهاز التنفسي.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة، نشاط الرياح مثيرة للأتربة على المحافظات المصرية يتبعها فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري والقاهرة ومحافظت شمال الصعيد، وستكون ما بين متوسطة وشديدة على السواحل الشمالية ومتوسطة في المناطق الداخلية.