"التعليم" تعلن مواصفات امتحان "الثانوية العامة" لطلاب الدمج
كتبت- ياسمين محمد:
حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي بالنسبة لطلاب الدمج التعليمي، وفقًا لنوع الإعاقة.
وبحسب كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة، فجاءت مواصفات الامتحان كالتالي:
- جميع أسئلة الامتحان موضوعية بالنسبة للطلاب أصحاب الإعاقات: "الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيئو التعليم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون".
- الموضوعية 70%، والمقالية 30% للمكفوفين.
- الموضوعية بنسبة 65% والمقالية 35% لضعاف السمع.
- الموضوعية 60% والمقالية 40%، لضعاف البصر.
- الموضوعية 50%، والمقالية 50% لأصحاب الإعاقات الحركية.
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