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    "التعليم" تعلن مواصفات امتحان "الثانوية العامة" لطلاب الدمج

    03:55 م الخميس 14 فبراير 2019
    "التعليم" تعلن مواصفات امتحان "الثانوية العامة" لطلاب الدمج

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:
    حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي بالنسبة لطلاب الدمج التعليمي، وفقًا لنوع الإعاقة.
    وبحسب كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة، فجاءت مواصفات الامتحان كالتالي:
    - جميع أسئلة الامتحان موضوعية بالنسبة للطلاب أصحاب الإعاقات: "الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيئو التعليم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون".
    - الموضوعية 70%، والمقالية 30% للمكفوفين.
    - الموضوعية بنسبة 65% والمقالية 35% لضعاف السمع.
    - الموضوعية 60% والمقالية 40%، لضعاف البصر.
    - الموضوعية 50%، والمقالية 50% لأصحاب الإعاقات الحركية.

    مواصفات امتحان الثانوية العامة لطلاب الدمج

    وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة طلاب الدمج التعليمي

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