قيادى بمستقبل وطن: تابلت الثانوية يخلق جيلًا مواكبًا لسوق العمل

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توزيع التابلت على طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات كمرحلة أولى يعقبها توزيعه على بقية الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، يعمل على خلق جيل مواكب لمتطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية السريعة .

وأضاف الهواري، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن التكنولوجيا أصبحت المسيطرة على جميع أساليب الحياة، وأصبحت الأمية ليست في القراءة والكتابة ولكن في من لا يجيد التعامل مع الإنترنت، موضحا أن التابلت سيساهم فى زيادة التفاعلية بين الطلاب والمدرس واستعياب الطلاب للمواد الدراسية.

وقال الهواري، إن هناك الكثير من الدول سبقت مصر في تجارب شبيهة بذلك من بينها الإمارات وحققت نتائج إيجابية، مشددا على ضرورة تزويد المدارس بمتطلبات نجاح التجربة وعلى رأسها شبكات انترنت قوية بالإضافة لمنح المدرسين دورات تدريبية مكثفة لتعلميهم آلية التعامل مع التابلت.

وأشار الهوارى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة طالب وزارة التعليم بتغير منظومة التعليم في مصر ووقف سياسة الحشو والحفظ التى لا يستفيد منها الطلاب وتسببت في وجود خريجين بعيدا تماما عن متطلبات سوق العمل، موضحا أن التابلت هو جزء من هذه المنظومة التي ستغير مفهوم التعليم وستؤثر بالإيجاب على الطلاب والمجتمع معا.