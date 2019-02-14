"الآثار" تزيل تعديات قرب طاحونة هواء المندرة في الإسكندرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، إزالة التعديات الواقعة بالقرب من منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية، بالتنسيق مع حي ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن تلك التعديات تتمثل في بناء ارتفاعات مخالفة من العقار المجاور للطاحونة الأثرية؛ بما يخالف الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان سلامة منطقة الطاحونة.

وأضاف متولي، في بيان اليوم، أنه من بين هذه الضوابط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربي المبسط، وألا يتم مد صرف صحي أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية شبابايك على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الأثرية.

وأوضح متولي، أن وزارة الآثار ممثلة في منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي تعمل على قدمٍ وساق لإزالة أية تعديات على الأراضي والمباني الأثرية.

جدير بالذكر أن تاريخ بناء تلك الطاحونة يرجع الي عام 1807 حين أصدر محمد على باشا أوامره ببناء عدد من الطواحين تعمل بالرياح لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري.