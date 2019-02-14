بالخرائط.. "التنبؤ الفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار لـ72 ساعة مقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، الخرائط التفصيلية لأماكن سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري.

14 فبراير

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية تمتد إلى الدلتا.

15 فبراير

سقوط أمطار تصل شدتها إلى 10 مم على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

16 فبراير

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية تمتد إلى داخل مطروح وأجزاء من سيناء.