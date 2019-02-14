17 فبراير.. الحكم في طلب حمادة صابر تعويض 2 مليون جنيه عن سحله أمام "الاتحادية"

كتب - طارق سمير:

حجزت الدائرة 97 تعويضات شمال القاهرة، جلسة 17 فبراير الجاري، للحكم في قضية حمادة صابر الشهير بـ"حمادة المسحول" التي يطالب فيها بتعويضه 2 مليون جنيه من وزارة الداخلية على خلفية الأضرار التي لحقت به نتيجة سحله أمام قصر الاتحادية عام 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم لمعي صالح، وعضوية المستشارين حسام أحمد رشاد وخالد رستم حلمي والسيد محمود محمد.

وقال الدكتور سليمان الجيار محامي المدعي، إنه قدم للمحكمة كافة الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله، منها معاناته من عدم اتزان يمنعه من أداء عمله نتيجة ارتطاب رأسه بالأرض.

كان حمادة صابر، أقام دعوى أمام دائرة التعويضات برقم 266 لسنة 2017، يطالب فيها من وزير الداخلية بصفته، تعويضه عن الاعتداء عليه وسحله أمام قصر الاتحادية عام 2013.

وتعرض حمادة صابر للسحل من قبل قوات الأمن خلال اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، واعتبرها المدعي تقصيرا في حمايته.