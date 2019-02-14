وزيرة الصحة تجري زيارة مفاجئة لمعهد القلب القومي

كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمعهد القلب القومي؛ للوقوف على مدى جاهزية المعهد لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

وتفقدت وزيرة الصحة أقسام المعهد يصاحبها الدكتور جمال شعبان مدير المعهد، كما تحدثت مع المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية.

وتأتي جولة الوزيرة عقب زيارتها صباح اليوم، مستشفى هليوبليس؛ للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى.