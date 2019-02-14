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    60% خصمًا.. أسعار وأماكن استخراج اشتراكات "النقل العام" للطلاب

    12:47 م الخميس 14 فبراير 2019
    60% خصمًا.. أسعار وأماكن استخراج اشتراكات "النقل العام" للطلاب

    هيئة النقل العام

    كتب- محمد نصار:
    توفر هيئة النقل العام بالقاهرة اشتراكات مخفضة على جميع خطوطها، وتتنوع هذه الاشتراكات ما بين شهرية و3 أشهر بتخفيضات كبيرة تصل حتى 60%.
    وينشر "مصراوي" تزامنًا مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي، أماكن استخراج هذه الاشتراكات على مستوى أحياء المحافظة، وقيمتها على النحو التالي:.
    - مكتب المظلات - محطة المظلات النهائية.
    - مكتب الجيزة - 9 شارع مراد بالجيزة.
    - مكتب مصر الجديدة - محطة ميدان الحجاز النهائية.
    - مكتب العتبة - أمام محطة مترو أنفاق العتبة.
    - مكتب العباسية - محطة العباشية النهائية.
    - مكتب جامعة الأزهر - مبنى جامعة الأزهر بالحي السادس.
    وتنقسم الاشتراكات التي تم الإعلان عنها من قبل المحافظة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ورفع قيمة تذكرة الركوب، إلى الفئات التالية:.

    الطلبة (جميع الخطوط)
    - 155 جنيهًا للاشتراك الشهري.
    - 468 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.

    الطلبة (4 خطوط)
    - 125 جنيهًا للاشتراك الشهري.
    - 365 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.

    الطلبة (خطين)
    - 65 جنيهًا للاشتراك الشهري.
    - 185 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.

    أماكن الاشتراكات

    هيئة النقل العام اشتراكات النقل العام العام الدراسي

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