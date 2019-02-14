60% خصمًا.. أسعار وأماكن استخراج اشتراكات "النقل العام" للطلاب
كتب- محمد نصار:
توفر هيئة النقل العام بالقاهرة اشتراكات مخفضة على جميع خطوطها، وتتنوع هذه الاشتراكات ما بين شهرية و3 أشهر بتخفيضات كبيرة تصل حتى 60%.
وينشر "مصراوي" تزامنًا مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي، أماكن استخراج هذه الاشتراكات على مستوى أحياء المحافظة، وقيمتها على النحو التالي:.
- مكتب المظلات - محطة المظلات النهائية.
- مكتب الجيزة - 9 شارع مراد بالجيزة.
- مكتب مصر الجديدة - محطة ميدان الحجاز النهائية.
- مكتب العتبة - أمام محطة مترو أنفاق العتبة.
- مكتب العباسية - محطة العباشية النهائية.
- مكتب جامعة الأزهر - مبنى جامعة الأزهر بالحي السادس.
وتنقسم الاشتراكات التي تم الإعلان عنها من قبل المحافظة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ورفع قيمة تذكرة الركوب، إلى الفئات التالية:.
الطلبة (جميع الخطوط)
- 155 جنيهًا للاشتراك الشهري.
- 468 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.
الطلبة (4 خطوط)
- 125 جنيهًا للاشتراك الشهري.
- 365 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.
الطلبة (خطين)
- 65 جنيهًا للاشتراك الشهري.
- 185 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.
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