60% خصمًا.. أسعار وأماكن استخراج اشتراكات "النقل العام" للطلاب

كتب- محمد نصار:

توفر هيئة النقل العام بالقاهرة اشتراكات مخفضة على جميع خطوطها، وتتنوع هذه الاشتراكات ما بين شهرية و3 أشهر بتخفيضات كبيرة تصل حتى 60%.

وينشر "مصراوي" تزامنًا مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي، أماكن استخراج هذه الاشتراكات على مستوى أحياء المحافظة، وقيمتها على النحو التالي:.

- مكتب المظلات - محطة المظلات النهائية.

- مكتب الجيزة - 9 شارع مراد بالجيزة.

- مكتب مصر الجديدة - محطة ميدان الحجاز النهائية.

- مكتب العتبة - أمام محطة مترو أنفاق العتبة.

- مكتب العباسية - محطة العباشية النهائية.

- مكتب جامعة الأزهر - مبنى جامعة الأزهر بالحي السادس.

وتنقسم الاشتراكات التي تم الإعلان عنها من قبل المحافظة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ورفع قيمة تذكرة الركوب، إلى الفئات التالية:.

الطلبة (جميع الخطوط)

- 155 جنيهًا للاشتراك الشهري.

- 468 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.

الطلبة (4 خطوط)

- 125 جنيهًا للاشتراك الشهري.

- 365 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.

الطلبة (خطين)

- 65 جنيهًا للاشتراك الشهري.

- 185 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي.