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    بمشاركة البابا تواضروس.. بدء صلوات تجنيز أسقف البحر الأحمر في "البطرسية"

    12:46 م الخميس 14 فبراير 2019
    بمشاركة البابا تواضروس.. بدء صلوات تجنيز أسقف البحر الأحمر في "البطرسية"

    البابا تواضروس

    كتب- إسلام ضيف:

    بدأت منذ قليل صلوات تجنيز الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر بالكنيسة البطرسية بالعباسية، بمشاركة البابا تواضروس الثاني وعدد كبير من أساقفة الكنيسة والآباء كهنة البحر الأحمر.

    كما حضر الصلاة ممثلون عن الطوائف المسيحية وعدد من محبي الأب الأسقف الراحل.

    كان الأنبا ثاؤفيلس، توفي مساء أول أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر قارب الـ٧٧ سنة، قضى منها حوالي ٢٦ سنة أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر.

    البابا تواضروس الكنيسة البطرسية الأنبا ثاؤفيلس أسقف الطوائف المسيحية

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