وزير التنمية المحلية يبدأ سلسلة اجتماعاته مع المحافظين

كتب- محمد نصار:

بدأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية سلسلة لقاءات مع المحافظين، باجتماع في مقر الوزارة مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، أوضح اللواء محمود شعراوي، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم اجتماعات مع المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة في كل محافظة؛ لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائي للمنظومة تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير، مع المحافظ ورئيس هيئة النظافة، الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة ومستوى نظافة جميع الأحياء بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ومدى رضا المواطنين عن ذلك.

كما بحث شعراوي، الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضي اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة في رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة.

واستعرض وزير التنمية المحلية، مواعيد تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ومراجعة عقود الشركات العاملة بالمنظومة حاليًا بالقاهرة، كما بحث الاجتماع عددًا من عروض شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية التي ترغب في الدخول بمنظومة المخلفات الجديدة.

وبحث الاجتماع الاحتياجات المالية اللازمة للمنظومة بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أهمية المتابعة المستمرة من هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمناطق والأحياء التي ستخرج منها الشركات الأجنبية وتدبير الموارد المالية والاحتياجات من العمالة لإحلال الهيئة محل تلك الشركات ورفع كفاءة عمل المنظومة.

ووجه الوزير، بضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة ومتعهدي الخدمة والمسؤولين بالأحياء للتغلب أي معوقات أو مشكلات وفق الامكانيات الحالية، مع إمكانية مراجعة عقود المتعهدين خلال الفترة المقبلة عند البدء في تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات لرفع مستوى الأداء في الخدمة وتغيير الصورة الحالية في بعض أحياء القاهرة والوصول إلى شارع نظيف يرضى عنه المواطن.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن رئيس الجمهورية يسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من كافة التراكمات التاريخية للقمامة في بعض المحافظات وتحسين مستوى النظافة في كافة المحافظات.