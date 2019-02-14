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    معرض مؤقت بمناسبة العيد 109 للجناح القديم بالمتحف القبطي.. اليوم

    05:00 ص الخميس 14 فبراير 2019
    معرض مؤقت بمناسبة العيد 109 للجناح القديم بالمتحف القبطي.. اليوم

    المتحف القبطي

    كتب - يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة الآثار عن تنظيم المتحف القبطي معرض أثري مؤقت بمناسبة مرور 109 أعوام على افتتاح الجناح القديم له، تحت عنوان "بصمة حب".

    وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، في بيان الأربعاء، إن المعرض يبدأ اليوم الخميس، ويضم مجموعة متنوعة من المقتنيات الأثرية، والتي تُعد النواة الأولى للمتحف، وعددًا من مؤلفات مرقس سميكة باشا مؤسس المتحف.

    من جانبها، قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف، إن أمناء المتحف يصاحبون الزائرين في جولات إرشادية داخل القاعات.​

    المتحف القبطي وزارة الآثار معرض مؤقت بصمة حب قطاع المتاحف
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