  • عاجل:"الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    ياسين التهامي يصل مولد السيدة نفيسة لختام الفعاليات

    01:43 ص الخميس 14 فبراير 2019
    ياسين التهامي يصل مولد السيدة نفيسة لختام الفعاليات

    ياسين التهامي

    كتب - محمود مصطفى:

    وصل في الساعات الأولى من صباح الخميس، الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، لختام فعاليات الليلة الأخيرة لمولد السيدة نفيسة، بعد ساعتين من إنشاد نجله محمود نقيب المنشدين.

    شهد ميدان السيدة نفيسة توافد الآلاف من حضور الليلة الختامية للمولد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة.

    ولا يزال توافد المواطنين على مسجد السيدة نفيسة لزيارة الضريح، قبيل ساعات من ختام فعاليات المولد وغلق المسجد أمام المترددين.

    ياسين التهامي مولد السيدة نفيسة ميدان السيدة نفيسة محمود التهامي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان