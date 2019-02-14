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    الآلاف يتحفلون بـ"الليلة الكبيرة" لمولد السيدة نفيسة (صور)

    12:20 ص الخميس 14 فبراير 2019
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة

    كتب - محمود مصطفى:
    تصوير - محمود بكار:

    احتفل الآلاف مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس، بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة.

    وبدأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين فعاليات الليلة الختامية، بالسرادق المقام أمام مسجد السيدة نفيسة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

    ومن المقرر أن يختتم الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين مولد السيدة نفيسة، بعد قليل.

    ودفعت مديرية أمن القاهرة، بقوات تأمين من الجنود اصطفت بمدخل شارع السيدة نفيسة وفي منتصفه وأمام المسجد، لعدم الدخول بأي أشياء خارجة.

    فيما تجوب دورية متنقلة أرجاء ميدان السيدة نفيسة، لتفقد الحالة الأمنية في الليلة الختامية.

    مولد السيدة نفيسة
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