حزب الوفد: مستعدون لحفل مئوية ثورة 1919.. وطبعنا الدعوات على ورق بردي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد وعضو لجنة تنظيم الاحتفال بمئوية الوفد، بأن الاستعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد في مارس المقبل، يجرى على قدم وساق.

وأوضح الهضيبي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه يجرى تجهيز قاعة المؤتمرات الكبري (المنارة) استعدادًا للاحتفالية التي تعبر عن الشعب المصري وليس الوفديين فقط.

وأضاف: "أعددنا فيلمًا تسجيليًا وتاريخيًا لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين، واتفقنا مع فرقة الموسيقى العربية للانضمام لبرنامج الحفل، وتعاقدنا مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية".

وأشار إلى أن المستشار بهاء الدين أبـو شقة رئيس الحزب سيلقي كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الرؤية السياسية للحزب وخطة عمل الحزب المستقبلية في الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

وأضاف الهضيبي أنه "جرى طبع الدعوات على ورق البردي وسنبدأ في توجيهها من الأسبوع المقبل على المسئولين بمجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب وقيادات الأحزاب المصرية، بالإضافة إلى بعض رؤساء الدول العربية والأفريقية والعالمية وسفراء الدول الأجنبية المرتبطة ارتباطاً وثيقًا بثورة 1919 باعتبارها ثورة أثرت في وجدان الكثير من الشعوب ودول العالم".